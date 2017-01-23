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СМИ: у Артема Дзюбы есть два предложения от китайских клубов

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба может переехать играть в Китай, информирует "Советский спорт".

Сообщается, что к футболисту сборной России проявляют серьезный интерес два китайских клуба.

Напомним, ранее Дзюба в своем Инстаграме пошутил, что уезжает в Китай.
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 13:46
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14
(1)
№14 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 14:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ога, от клубов: "Су Кин Сан" и "Дзю Бзя Бздун".


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№13 Написал: vlees (Сегодня, 14:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RJM555
соглашайся парень - это твой последний шанс, иначе скоро румын поймет что ты футболист некудышний(деревянный)

Он и так это понял)лимит просто позволяет Артемке играть,давно бы уже был куплен какой нить парниша из южной америки.
Регистрация: 12.01.2017
№12 Написал: RJM555 (Сегодня, 14:19) #
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online

соглашайся парень - это твой последний шанс, иначе скоро румын поймет что ты футболист некудышний(деревянный)
Регистрация: 28.02.2010
№11 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:14) #
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Здорово!!!!!!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№10 Написал: myzetinsuperclub (Сегодня, 14:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Нельзя продавать Артема,в будущем он может стать легендой питерского зенита и любимчиком всего Питера,многие мои друзья болеют за зенит только потому что там играет этот игрок.

Олдовый болельщик зенита с 2007 года,а может быть просто глор.


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Болею за зенит с 2007
Регистрация: 6.10.2016
№9 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 14:08) #
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Халку нужен объект для рикошетов?)
Регистрация: 28.12.2015
№8 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 14:03) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Скатертью дорожка!
Регистрация: 2.08.2013
№7 Написал: vlees (Сегодня, 13:59) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Его и в питерском зинь днине неплохо кормят
Регистрация: 12.01.2017
№6 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 13:56) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
самое место и самое время..
Регистрация: 13.04.2016
№5 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 13:54) #
  • +5
  •  (15)

Цитата: Meatloaf

Этот за деньги и в Антарктиду может уехать в футбол играть ))))

нет, все должны за робмик играть. Вот, даже Адриано из Милана только ради геометрических фигур приехал.


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№4 Написал: Volodia379 (Сегодня, 13:54) #
  • -5
  •  (7)

А какой лиги самой низшей!? smirk
Регистрация: 11.04.2016
№3 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 13:53) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Пусть пи..... ет пока ветер без камней
Регистрация: 17.05.2015
№2 Написал: Meatloaf (Сегодня, 13:49) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Этот за деньги и в Антарктиду может уехать в футбол играть ))))
Регистрация: 3.07.2016
№1 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 13:48) #
  • -1
  •  (7)

эх... ну почему не у Кокорина???

сбагрили бы его в Китай к Витселю и Халку. Еще Хави Гарсию бы туда же, да за хорошие деньги... эх, мечты-мечты.


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
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