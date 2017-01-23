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Виталий Мутко: жеребьевку ЧМ-2018 предложено провести в Кремле

Жеребьевку чемпионата мира в России предложено провести 1 декабря в Кремлевском дворце съездов, заявил вице-премьер Виталий Мутко.

"Еще одно серьезное событие будет после Кубка конфедераций. Первого декабря пройдет уже финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу. Мы предложили в качестве места проведения Кремлевский дворец съездов. Все это устроило ФИФА, и сейчас готовим эту финальную жеребьевку", - сказал Мутко на встрече премьер-министра с вице-премьерами.

Р-Спорт
Теги: Мутко
Сегодня, 13:57
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:13) #
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интересно, что там можно готовить?
бухло закупать и лотерейные барабаны крутить, чтобы путь у сборной до финала был как надо)))


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Зенит - ЧЕМПИОН!
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Регистрация: 29.08.2007
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