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Виталий Мутко: жеребьевку ЧМ-2018 предложено провести в Кремле
Жеребьевку чемпионата мира в России предложено провести 1 декабря в Кремлевском дворце съездов, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
"Еще одно серьезное событие будет после Кубка конфедераций. Первого декабря пройдет уже финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу. Мы предложили в качестве места проведения Кремлевский дворец съездов. Все это устроило ФИФА, и сейчас готовим эту финальную жеребьевку", - сказал Мутко на встрече премьер-министра с вице-премьерами.
Р-Спорт
"Еще одно серьезное событие будет после Кубка конфедераций. Первого декабря пройдет уже финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу. Мы предложили в качестве места проведения Кремлевский дворец съездов. Все это устроило ФИФА, и сейчас готовим эту финальную жеребьевку", - сказал Мутко на встрече премьер-министра с вице-премьерами.
Р-Спорт
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