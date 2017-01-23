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Александр Тарханов: "Урал" практически закончил трансферную кампанию

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов рассказал о зимней трансферной кампании екатеринбуржцев.

"Клуб не планирует дополнительно усиливать состав. В принципе, мы практически закончили. Только если какой-то удачный вариант попадется, сами знаете, селекционный отдел работает постоянно. Но пока что есть.

"Урал" продолжит просмотр Ролона. Качества у него есть, но его еще надо хорошо посмотреть. Будем смотреть, но насколько он задержится в команде, пока затрудняюсь сказать", – цитирует Тарханова ТАСС.
Теги: Тарханов Урал
Сегодня, 13:59
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