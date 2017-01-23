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"Ренн" подписал бывшего голкипера "Крыльев Советов"

Бывший вратарь "Крыльев Советов" Раис Мболи будет выступать за "Ренн", информирует пресс-служба французского клуба.

Сообщается, что контракт с 30-летним алжирским стражем ворот подписан до конца нынешнего сезона.
Теги: Ренн
Сегодня, 15:02
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