"Ренн" подписал бывшего голкипера "Крыльев Советов"

Бывший вратарь "Крыльев Советов" Раис Мболи будет выступать за "Ренн", информирует пресс-служба французского клуба.



Сообщается, что контракт с 30-летним алжирским стражем ворот подписан до конца нынешнего сезона.