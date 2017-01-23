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Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат
Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат
"Боруссия" подписала 17-летнего форварда АИКа Александера Исака
17-летний нападающий шведского АИКа Александер Исак подписал контракт с дортмундской "Боруссией", информирует "Газета.ru" со ссылкой на Bundesliga Spotlight.
По неофициальной информации, за талантливого форварда "шмели" отдали 9 млн евро. В СМИ также сообщается, что дортмундцы выиграли борьбу за юного нападающего у мадридского "Реала".
По неофициальной информации, за талантливого форварда "шмели" отдали 9 млн евро. В СМИ также сообщается, что дортмундцы выиграли борьбу за юного нападающего у мадридского "Реала".
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