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"Боруссия" подписала 17-летнего форварда АИКа Александера Исака

17-летний нападающий шведского АИКа Александер Исак подписал контракт с дортмундской "Боруссией", информирует "Газета.ru" со ссылкой на Bundesliga Spotlight.

По неофициальной информации, за талантливого форварда "шмели" отдали 9 млн евро. В СМИ также сообщается, что дортмундцы выиграли борьбу за юного нападающего у мадридского "Реала".
Теги: Боруссия Д
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