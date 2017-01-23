Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
15:38
Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат
Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат
Дмитрий Селюк: ЦСКА точно продолжит следить за Джафаром
ЦСКА продолжит следить за нападающим Абдуллой Джафаром, который проходил сбор со столичной командой, рассказал агент игрока Дмитрий Селюк.
"Абдулла Джафар - молодой нападающий, 30 декабря ему исполнилось 18 лет. Он номинировался на звание одного из лучшего игроков до 18 лет во Франции. Он очень хороший, талантливый, техничный игрок, но ЦСКА его рассматривал больше на перспективу, Джафар самый молодой был на сборе среди всех.
Он прошел сбор полностью, ни одну тренировку не пропустил и проявил себя достаточно хорошо. Но ЦСКА решил сделать ставку на своих, российских воспитанников (Федора Чалова и Тимура Жамалетдинова. - Прим.) плюс на Витиньо, также Траоре еще не ушел.
Решение об уходе Джафара было обоюдным, потому что лично я не хочу, чтобы он сидел на скамеечке. Ради ЦСКА игрок отказал одному французскому клубу из высшей лиги, но это не страшно, такой форвард не затеряется.
ЦСКА точно продолжит следить за Джафаром. Если бы он им не нравился, то они не позвали бы его на сбор и не говорили бы про него в прессе. В игре с "Воленом" он играл немного не на своей позиции и не смог себя проявить во всей красе. В марте главный тренер сборной Буркина-Фасо обещал пригласить Абдуллу на сбор с командой, а сейчас мы займемся поиском нового клуба для него", - цитирует агента ТАСС.
"Абдулла Джафар - молодой нападающий, 30 декабря ему исполнилось 18 лет. Он номинировался на звание одного из лучшего игроков до 18 лет во Франции. Он очень хороший, талантливый, техничный игрок, но ЦСКА его рассматривал больше на перспективу, Джафар самый молодой был на сборе среди всех.
Он прошел сбор полностью, ни одну тренировку не пропустил и проявил себя достаточно хорошо. Но ЦСКА решил сделать ставку на своих, российских воспитанников (Федора Чалова и Тимура Жамалетдинова. - Прим.) плюс на Витиньо, также Траоре еще не ушел.
Решение об уходе Джафара было обоюдным, потому что лично я не хочу, чтобы он сидел на скамеечке. Ради ЦСКА игрок отказал одному французскому клубу из высшей лиги, но это не страшно, такой форвард не затеряется.
ЦСКА точно продолжит следить за Джафаром. Если бы он им не нравился, то они не позвали бы его на сбор и не говорили бы про него в прессе. В игре с "Воленом" он играл немного не на своей позиции и не смог себя проявить во всей красе. В марте главный тренер сборной Буркина-Фасо обещал пригласить Абдуллу на сбор с командой, а сейчас мы займемся поиском нового клуба для него", - цитирует агента ТАСС.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.