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Дмитрий Селюк: ЦСКА точно продолжит следить за Джафаром

ЦСКА продолжит следить за нападающим Абдуллой Джафаром, который проходил сбор со столичной командой, рассказал агент игрока Дмитрий Селюк.

"Абдулла Джафар - молодой нападающий, 30 декабря ему исполнилось 18 лет. Он номинировался на звание одного из лучшего игроков до 18 лет во Франции. Он очень хороший, талантливый, техничный игрок, но ЦСКА его рассматривал больше на перспективу, Джафар самый молодой был на сборе среди всех.

Он прошел сбор полностью, ни одну тренировку не пропустил и проявил себя достаточно хорошо. Но ЦСКА решил сделать ставку на своих, российских воспитанников (Федора Чалова и Тимура Жамалетдинова. - Прим.) плюс на Витиньо, также Траоре еще не ушел.

Решение об уходе Джафара было обоюдным, потому что лично я не хочу, чтобы он сидел на скамеечке. Ради ЦСКА игрок отказал одному французскому клубу из высшей лиги, но это не страшно, такой форвард не затеряется.

ЦСКА точно продолжит следить за Джафаром. Если бы он им не нравился, то они не позвали бы его на сбор и не говорили бы про него в прессе. В игре с "Воленом" он играл немного не на своей позиции и не смог себя проявить во всей красе. В марте главный тренер сборной Буркина-Фасо обещал пригласить Абдуллу на сбор с командой, а сейчас мы займемся поиском нового клуба для него", - цитирует агента ТАСС.
Теги: ЦСКА Селюк
Сегодня, 15:46
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(1)
№4 Написал: скальп (Сегодня, 17:30) #
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online

Селюк цска плохого не посоветует joy
Регистрация: 24.12.2016
№3 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 16:27) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Но ЦСКА решил сделать ставку на своих, российских воспитанников (Федора Чалова и Тимура Жамалетдинова.


И слава богу.
Регистрация: 12.02.2014
№2 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 16:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
После Траоре крутить папу Гинера все сложнее, хоть он и падок на черных
Регистрация: 30.08.2009
№1 Написал: Батька (Сегодня, 16:04) #
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как Селюк с этими неграми договаривается ? Он мля у всех черномазых агент что ли ?

У Селюка нет официальной лицензии агента ФИФА[3]. По его словам он никаких соглашений с футболистами не заключает и не берет с них денег[3]. Бизнес-модель Селюка основана на том, что при переходе игрока он полностью или частично сохраняет экономические права на него, которые позже реализует
Регистрация: 9.09.2016
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