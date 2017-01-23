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Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат
Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат
Агент: переход Лысцова в "Зенит"? Ничего не могу сказать, переговоры закрытые
Игорь Тимофеев, представляющий интересы защитника "Бенфики" Виталия Лысцова, сообщил, что не готов комментировать переговоры "Зенита" и лиссабонского клуба по трансферу российского футболиста.
"Переговоры закрытые. Поэтому я ничего не могу сказать, извините. До конца января осталось совсем чуть-чуть. Позвоните на неделе", - передает слова Тимофеева "СЭ".
"Переговоры закрытые. Поэтому я ничего не могу сказать, извините. До конца января осталось совсем чуть-чуть. Позвоните на неделе", - передает слова Тимофеева "СЭ".
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