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Агент: переход Лысцова в "Зенит"? Ничего не могу сказать, переговоры закрытые

Игорь Тимофеев, представляющий интересы защитника "Бенфики" Виталия Лысцова, сообщил, что не готов комментировать переговоры "Зенита" и лиссабонского клуба по трансферу российского футболиста.

"Переговоры закрытые. Поэтому я ничего не могу сказать, извините. До конца января осталось совсем чуть-чуть. Позвоните на неделе", - передает слова Тимофеева "СЭ".
Теги: Лысцов Зенит Бенфика
Сегодня, 15:54
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5
(2)
№5 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 17:22) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Пачпортист (с)
очередное унылое дно)))


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№4 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 17:16) #
  • 0
  •  (0)

Что по дефам трансферная кампания на нуле, если вообще не в минус. Замены Гараю так и не видно, вообще никого в защиту не подписывают, а слухи об уходе Нету и Ломбертса возникают с завидной регулярностью.


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:31) #
  • -3
  •  (23)
Болеет за:
«Спартак»
газпромовские пидерцы, отстаньте от парня..
дайте ему нормально развиваться за границей!
убьете же очередного футболиста..ваш список убийств очень большой!остановите этот список!


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Fratelli Питер (Сегодня, 16:20) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Главное-чтобы уголовное дело не завели за эти закрытые переговоры satisfied
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:57) #
  • -8
  •  (12)

Позвоните на неделе
smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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