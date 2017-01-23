Скотт Хоган может перебраться в "Вест Хэм"

Полузащитник "Брентфорда" Скотт Хоган может стать игроком "Вест Хэма", утверждает Sky Sports.



Клуб из чемпионшипа уже отверг первое предложение "молотобойцев" по игроку в размере 10 миллионов фунтов.