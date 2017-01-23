Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Скотт Хоган может перебраться в "Вест Хэм"

Полузащитник "Брентфорда" Скотт Хоган может стать игроком "Вест Хэма", утверждает Sky Sports.

Клуб из чемпионшипа уже отверг первое предложение "молотобойцев" по игроку в размере 10 миллионов фунтов.
Теги: Вест Хэм Трансферы
Сегодня, 16:23
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.