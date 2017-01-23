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Врач: получивший перелом черепа Мэйсон чувствует себя хорошо

Полузащитник "Халл Сити" Райан Мэйсон, получивший перелом черепа в гостевом матче чемпионата Англии против "Челси" (0:2), чувствует себя хорошо, сообщил врач "Халла".

"Он чувствует себя хорошо. Он был рад видеть нас", - цитирует врача Sun.
Теги: Халл Сити
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чёрный медюмор
Регистрация: 7.12.2016
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