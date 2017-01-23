Врач: получивший перелом черепа Мэйсон чувствует себя хорошо

Полузащитник "Халл Сити" Райан Мэйсон, получивший перелом черепа в гостевом матче чемпионата Англии против "Челси" (0:2), чувствует себя хорошо, сообщил врач "Халла".



"Он чувствует себя хорошо. Он был рад видеть нас", - цитирует врача Sun.