Артуро Видаль: я чувствую себя плохо, пока играть не могу

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль заявил, что на время делает паузу в тренировках для восстановления от болей в ребрах.



"Я чувствую себя плохоя, сильно болит ребро. Теперь мне нужно сделать паузу, потому что пока я не могу играть. Я уже пропустил две тренировки за последнюю неделю. В итоге мне сказали, что на восстановление уйдет две-три недели. Игра с "Арсеналом"? Посмотрим, как я буду себя чувствовать", - цитирует Видаля TZ.