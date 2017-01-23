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Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат
Артуро Видаль: я чувствую себя плохо, пока играть не могу
Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль заявил, что на время делает паузу в тренировках для восстановления от болей в ребрах.
"Я чувствую себя плохоя, сильно болит ребро. Теперь мне нужно сделать паузу, потому что пока я не могу играть. Я уже пропустил две тренировки за последнюю неделю. В итоге мне сказали, что на восстановление уйдет две-три недели. Игра с "Арсеналом"? Посмотрим, как я буду себя чувствовать", - цитирует Видаля TZ.
"Я чувствую себя плохоя, сильно болит ребро. Теперь мне нужно сделать паузу, потому что пока я не могу играть. Я уже пропустил две тренировки за последнюю неделю. В итоге мне сказали, что на восстановление уйдет две-три недели. Игра с "Арсеналом"? Посмотрим, как я буду себя чувствовать", - цитирует Видаля TZ.
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