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Марек Сухи: Митрюшкин входит в тройку лучших голкиперов чемпионата Швейцарии

Бывший защитник "Спартака" Марек Сухи, ныне выступающий за "Базель", поделился впечатлениями о бывших игроках московской команды.

"Спартак" постоянно в той или иной форме напоминает о себе. Когда "Базель" играл в Лиге Европы с "Севильей", перед матчем встретились с Эмери. Поболтали немного, пожелали друг другу удачи. В чемпионате Швейцарии регулярно пересекаемся с Кимом Чельстрёмом.

Он в "Грассхоппере" — настоящая звезда, капитан команды. Ещё один мой хороший знакомый по "Спартаку" – Антон Митрюшкин. Номер один в амбициозном "Сьоне", сейчас однозначно входит в тройку лучших голкиперов чемпионата", — цитирует Сухи "Советский спорт".
Теги: Сухи Митрюшкин Сьон
Сегодня, 17:45
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9
(4)
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:05) #
  • 0
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online

Цитата: Lord_Vik
Спартак его отпустил с первоочередным правом выкупа.
А значит всегда может выкупить обратно.


Обратно продадут за 20 лямов .


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:37) #
  • -3
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Митрюшкин - это будущее российского футбола.
Регистрация: 3.03.2007
№7 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 19:08) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
в Сьоне должен играть Песьяков, а Митрюшкин в Спартаке.
Регистрация: 2.08.2010
№6 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 19:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: TM_Rostov
Цитата: Lord_Vik
Пусть набираетопыт.Спартак его отпустил с первоочередным правом выкупа.А значит всегда может выкупить обратно.


Так то да... Только сложная логика отпускать вратаря для опыта и искать вратаря. Но это повторюсь дело Спартака.

От себя скажу, что не хочется потерять на просторах Европы молодого и талантливого парня.

Там он не потеряется.потеряться можно на просторах фнл или лавке wink


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№5 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 18:22) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Lord_Vik
Пусть набираетопыт.Спартак его отпустил с первоочередным правом выкупа.А значит всегда может выкупить обратно.


Так то да... Только сложная логика отпускать вратаря для опыта и искать вратаря. Но это повторюсь дело Спартака.

От себя скажу, что не хочется потерять на просторах Европы молодого и талантливого парня.
Регистрация: 21.09.2015
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:21) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lord_Vik
Цитата: TM_Rostov
Согласен. Митрюшкин будет классным вратарем!!!

В молодежке сборной феерил... Не понимаю, почему Спартак его отпустил , но это дело Спартака.

Пусть набираетопыт.
Спартак его отпустил с первоочередным правом выкупа.
А значит всегда может выкупить обратно.

вот именно!лучше там, чем ФНЛ


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:18) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: TM_Rostov
Согласен. Митрюшкин будет классным вратарем!!!

В молодежке сборной феерил... Не понимаю, почему Спартак его отпустил , но это дело Спартака.

Пусть набираетопыт.
Спартак его отпустил с первоочередным правом выкупа.
А значит всегда может выкупить обратно.
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 18:07) #
  • 0
  •  (4)

Согласен. Митрюшкин будет классным вратарем!!!

В молодежке сборной феерил... Не понимаю, почему Спартак его отпустил , но это дело Спартака.
Регистрация: 21.09.2015
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:58) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
может кипер и хороший, но судить сложно.
1. у меня отложился его первый матч.не самый удачный
2. в нарезках матчей его команды я ничего фееричного пока не видел.
пусть пока опыт приобретает, тем более что хотя бы не в нашем чемпе, так как может менталитет появиться как у западных футболистов - тренироваться с полной отдачей


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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