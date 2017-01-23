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Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат (1)
Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат (1)
Марек Сухи: Митрюшкин входит в тройку лучших голкиперов чемпионата Швейцарии
Бывший защитник "Спартака" Марек Сухи, ныне выступающий за "Базель", поделился впечатлениями о бывших игроках московской команды.
"Спартак" постоянно в той или иной форме напоминает о себе. Когда "Базель" играл в Лиге Европы с "Севильей", перед матчем встретились с Эмери. Поболтали немного, пожелали друг другу удачи. В чемпионате Швейцарии регулярно пересекаемся с Кимом Чельстрёмом.
Он в "Грассхоппере" — настоящая звезда, капитан команды. Ещё один мой хороший знакомый по "Спартаку" – Антон Митрюшкин. Номер один в амбициозном "Сьоне", сейчас однозначно входит в тройку лучших голкиперов чемпионата", — цитирует Сухи "Советский спорт".
"Спартак" постоянно в той или иной форме напоминает о себе. Когда "Базель" играл в Лиге Европы с "Севильей", перед матчем встретились с Эмери. Поболтали немного, пожелали друг другу удачи. В чемпионате Швейцарии регулярно пересекаемся с Кимом Чельстрёмом.
Он в "Грассхоппере" — настоящая звезда, капитан команды. Ещё один мой хороший знакомый по "Спартаку" – Антон Митрюшкин. Номер один в амбициозном "Сьоне", сейчас однозначно входит в тройку лучших голкиперов чемпионата", — цитирует Сухи "Советский спорт".
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