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Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат (1)
Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат (1)
Кэхилл и Терри навестили получившего перелом черепа Мэйсона в больнице
Защитники "Челси" Гари Кэхилл и Джон Терри побывали в больнице, где находится полузащитник "Халл Сити" Райан Мэйсон, сообщает ВВС.
Напомним, Мэйсон получил тяжёлые травмы в столкновении с защитником синих Гари Кэхиллом. У полузащитника был проломлен череп и наблюдалось кровоизлияние в мозг.
Райан Мэйсон был прооперирован и находится в стабильном состоянии.
Напомним, Мэйсон получил тяжёлые травмы в столкновении с защитником синих Гари Кэхиллом. У полузащитника был проломлен череп и наблюдалось кровоизлияние в мозг.
Райан Мэйсон был прооперирован и находится в стабильном состоянии.
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