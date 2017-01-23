Кэхилл и Терри навестили получившего перелом черепа Мэйсона в больнице

Защитники "Челси" Гари Кэхилл и Джон Терри побывали в больнице, где находится полузащитник "Халл Сити" Райан Мэйсон, сообщает ВВС.



Напомним, Мэйсон получил тяжёлые травмы в столкновении с защитником синих Гари Кэхиллом. У полузащитника был проломлен череп и наблюдалось кровоизлияние в мозг.



Райан Мэйсон был прооперирован и находится в стабильном состоянии.