Дэвид Бекхэм посетил тренировку "ПСЖ"

Бывший полузащитник сборной Англии и "ПСЖ" Дэвид Бекхэм посетил тренировку французской команды.



Сделал это англичанин впервые с 2013 года, когда покинул парижан и завершил игровую карьеру. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



Дэвид Бекхэм провёл несколько минут с бывшими товарищами по команде Тьяго Силвой, Марко Верратти, Максвеллом и другими игроками.