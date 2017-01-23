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Дэвид Бекхэм посетил тренировку "ПСЖ"

Бывший полузащитник сборной Англии и "ПСЖ" Дэвид Бекхэм посетил тренировку французской команды.

Сделал это англичанин впервые с 2013 года, когда покинул парижан и завершил игровую карьеру. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Дэвид Бекхэм провёл несколько минут с бывшими товарищами по команде Тьяго Силвой, Марко Верратти, Максвеллом и другими игроками.
Теги: Бекхэм ПСЖ
Сегодня, 18:33
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