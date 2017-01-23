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Арда Туран: я счастлив в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран заявил, что не намерен менять клубную прописку. Напомним, ранее сообщалось, что к игроку проявляют интерес клубы из Китая.

"Я счастлив в "Барселоне". У меня есть действующий контракт, и я хочу завершить свою карьеру здесь", - цитирует игрока Le Figaro.
Теги: Туран Барселона
Сегодня, 18:58
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