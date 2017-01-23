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Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат (1)
Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат (1)
Арда Туран: я счастлив в "Барселоне"
Полузащитник "Барселоны" Арда Туран заявил, что не намерен менять клубную прописку. Напомним, ранее сообщалось, что к игроку проявляют интерес клубы из Китая.
"Я счастлив в "Барселоне". У меня есть действующий контракт, и я хочу завершить свою карьеру здесь", - цитирует игрока Le Figaro.
"Я счастлив в "Барселоне". У меня есть действующий контракт, и я хочу завершить свою карьеру здесь", - цитирует игрока Le Figaro.
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