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Кристиан Пулишич продлил контракт с дортмундской "Боруссией"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич продлил контракт с командой, сообщает официальный сайт "шмелей".

Новое соглашение 18-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2020 года.
Теги: Боруссия Д
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