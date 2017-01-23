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Сеск Фабрегас догнал Руни по количеству голевых передач в АПЛ за всю историю

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас, отдав голевую передачу на Гари Кэхилла в матче 22-го тура АПЛ против "Халл Сити" (2:0), оформил свой 101-й голевой пас в АПЛ, сообщает Opta.

Благодаря этому испанец догнал форварда "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни, на счету которого также 101 передача. Теперь эти игроки вдвоем расположились на 3-м месте в данном зачете. Большое количество ассистов совершили лишь экс-футболист "Челси" Фрэнк Лэмпард (102) и завершивший карьеру валлийский вингер "МЮ" Райан Гиггз (162).
Теги: Фабрегас Руни
Вчера, 23:56
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№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:25) #
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Болеет за:
ЦСКА
Хави и Иньеста интересно сколько наотдавали уже голевых за карьеру?
Регистрация: 6.01.2006
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