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Жерар Гоу: "Краснодар" - отличная команда, но мне тогда не дали шанса

Нападающий "Кайрата" Жерар Гоу рассказал, почему не смог проявить себя в "Краснодаре", когда он выступал за российский клуб.

"Чтобы показать себя, футболист должен играть, должен быть на поле. Если я не играл, как мне доказать, что я хороший форвард, умеющий забивать? После некоторых матчей "Краснодара", даже победных, я плакал. Не понимал, почему не играю. Чувствовал себя очень-очень плохо. Мужчины не должны плакать, но иногда было сложно сдержать слезы. Знал, что могу больше, чем те, кто был на поле и побеждал. "Краснодар" - отличная команда, но если бы тогда мне дали шанс, то клуб получил бы очень хорошего нападающего", - цитирует игрока официальный сайт УЕФА.
Теги: Краснодар Кайрат
Вчера, 23:57
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