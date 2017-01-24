Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Виталий Мутко: тренерам юношеских сборных будут серьезно повышены зарплаты

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что тренерам юношеских сборных России будут повышены оклады.

"Мы намерены провести реформу в подготовке юношеских сборных России. Это приоритет РФС на ближайшие годы. Во-первых, тренерам юношеских сборных будут серьезно повышены зарплаты. Это позволит исключить субъективный фактор приглашения игроков в эти команды.

Во-вторых, все сборные начиная с U-14 получат отдельную программу развития и специальную финансовую поддержку. Это даст нам возможность плотно заняться селекцией и не терять из виду талантливую молодежь в регионах. В апреле 2017 года соответствующие решения будут внесены в стратегию развития профессионального футбола.

В ближайшее время будет принято много кадровых решений, в том числе определимся с кандидатурой спортивного директора. Также мы уже утвердили кандидатуру главного тренера молодежной сборной (Бушманов — прим.). Теперь намерены сделать так, чтобы главная команда страны и молодежная сборная работали в единой связке", – цитируют Мутко "Известия".
Теги: Мутко
Сегодня, 08:55
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Антон Барымский (Сегодня, 09:40) #
  • 0
  •  (0)
online

Раньше вы чем думали?
Регистрация: 10.12.2015
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.