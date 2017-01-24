Виталий Мутко: тренерам юношеских сборных будут серьезно повышены зарплаты

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:56
Агент: Настасича не будет в "Зените" (6)
Агент: Настасича не будет в "Зените" (6)
Вчера 23:55
Лука Модрич выбыл на 10 дней из-за травмы бедра
Лука Модрич выбыл на 10 дней из-за травмы бедра
Вчера 22:59
"Крестовский" сдадут комиссии ФИФА в конце февраля (21)
"Крестовский" сдадут комиссии ФИФА в конце февраля (21)
Вчера 22:25
Бибрас Натхо отправился на лечение в Израиль
Бибрас Натхо отправился на лечение в Израиль
Вчера 22:20
"Лестер" не продаст Леонардо Ульоа в "Алавес"
"Лестер" не продаст Леонардо Ульоа в "Алавес"
Вчера 22:19
Руслан Нигматуллин: если бы Фернандес решил перейти в "Спартак", то его бы не поняли (1)
Руслан Нигматуллин: если бы Фернандес решил перейти в "Спартак", то его бы не поняли (1)
Вчера 22:16
СМИ: Виктор Клаессон подписал контракт с "Краснодаром" (8)
СМИ: Виктор Клаессон подписал контракт с "Краснодаром" (8)
Вчера 21:47
Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" сделали предложение о покупке прав на трансляцию ЧМ-2018 (2)
Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" сделали предложение о покупке прав на трансляцию ЧМ-2018 (2)
Вчера 21:33
Нелля Еременко: Рома закончит карьеру? Не та фамилия! (17)
Нелля Еременко: Рома закончит карьеру? Не та фамилия! (17)
Вчера 21:17
Роман Шишкин может перейти в "Краснодар" (3)
Роман Шишкин может перейти в "Краснодар" (3)
Вчера 21:06
Дмитрий Булыкин: думаю, Дзюба хочет поиграть в Европе (2)
Дмитрий Булыкин: думаю, Дзюба хочет поиграть в Европе (2)
Вчера 20:08
Дани Алвес может продолжить карьеру в Китае (1)
Дани Алвес может продолжить карьеру в Китае (1)
Вчера 19:05
В "Лужниках" установят медиакровлю для трансляции матчей (2)
В "Лужниках" установят медиакровлю для трансляции матчей (2)
Вчера 19:03
Виктор Гончаренко посетил домашнюю арену ЦСКА (2)
Виктор Гончаренко посетил домашнюю арену ЦСКА (2)
Вчера 18:58
Арда Туран: я счастлив в "Барселоне"
Арда Туран: я счастлив в "Барселоне"
Вчера 18:45
"Милан" интересуется Луисом Густаво
"Милан" интересуется Луисом Густаво
Вчера 18:33
Дэвид Бекхэм посетил тренировку "ПСЖ"
Дэвид Бекхэм посетил тренировку "ПСЖ"
Вчера 16:41
Гранит Джака будет дисквалифицирован на 4 матча (1)
Гранит Джака будет дисквалифицирован на 4 матча (1)
Вчера 16:23
Скотт Хоган может перебраться в "Вест Хэм"
Скотт Хоган может перебраться в "Вест Хэм"
Вчера 16:08
Дмитрий Балашов: если до завтра Луценко или клуб не ответят, будем искать другого игрока (1)
Дмитрий Балашов: если до завтра Луценко или клуб не ответят, будем искать другого игрока (1)
Виталий Мутко: тренерам юношеских сборных будут серьезно повышены зарплаты
Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что тренерам юношеских сборных России будут повышены оклады.
"Мы намерены провести реформу в подготовке юношеских сборных России. Это приоритет РФС на ближайшие годы. Во-первых, тренерам юношеских сборных будут серьезно повышены зарплаты. Это позволит исключить субъективный фактор приглашения игроков в эти команды.
Во-вторых, все сборные начиная с U-14 получат отдельную программу развития и специальную финансовую поддержку. Это даст нам возможность плотно заняться селекцией и не терять из виду талантливую молодежь в регионах. В апреле 2017 года соответствующие решения будут внесены в стратегию развития профессионального футбола.
В ближайшее время будет принято много кадровых решений, в том числе определимся с кандидатурой спортивного директора. Также мы уже утвердили кандидатуру главного тренера молодежной сборной (Бушманов — прим.). Теперь намерены сделать так, чтобы главная команда страны и молодежная сборная работали в единой связке", – цитируют Мутко "Известия".
"Мы намерены провести реформу в подготовке юношеских сборных России. Это приоритет РФС на ближайшие годы. Во-первых, тренерам юношеских сборных будут серьезно повышены зарплаты. Это позволит исключить субъективный фактор приглашения игроков в эти команды.
Во-вторых, все сборные начиная с U-14 получат отдельную программу развития и специальную финансовую поддержку. Это даст нам возможность плотно заняться селекцией и не терять из виду талантливую молодежь в регионах. В апреле 2017 года соответствующие решения будут внесены в стратегию развития профессионального футбола.
В ближайшее время будет принято много кадровых решений, в том числе определимся с кандидатурой спортивного директора. Также мы уже утвердили кандидатуру главного тренера молодежной сборной (Бушманов — прим.). Теперь намерены сделать так, чтобы главная команда страны и молодежная сборная работали в единой связке", – цитируют Мутко "Известия".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.