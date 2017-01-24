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"Урал" прокомментировал обвинения в договорном матче с румынской "Астрой"

"Урал" отрицает подозрения в договорном матче с румынской "Астра". Подозрения были выдвинуты бельгийской организацией Federbet, которая выявляет потенциально договорные матчи в футболе, в связи с сильным движением коэффициентов букмекерских ставок во время игры.

Екатеринбургский клуб проиграл в контрольном матче "Астре" со счетом 2:4. Встреча прошла на Кипре 22 января.

"Мы устали обращать внимание на заявления букмекеров. Сильное движение коэффициентов могло быть связано с изменениями в составе "Астры", которые произошли уже по ходу игры, тренер полностью поменял состав.

"Урал" здесь абсолютно ни при чем, в матче с "Астрой" команда выполняла конкретную задачу - подготовку к возобновлению сезона в РФПЛ", - сказали в пресс-службе "Урала".

ТАСС
Теги: Урал
Сегодня, 09:05
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№1 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 09:54) #
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Болеет за:
ЦСКА
Теперь Уралу даже в товарняках покоя не дадут.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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