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Евгений Ловчев: хочу, чтобы Кокорин завелся!

Футбольный обозреватель Евгений Ловчев назвал имя одного из тех футболистов, от кого ждет основного вклада в успех "Зенита".

"Столько я высказывался в адрес Кокорина, столько чихвостил, даже как-то писал, что пусть он на меня обидится и пошлет. Хотел и хочу завести этого парня. Потому что с характером у него плоховато. Вот Смолов перестал быть объектом инстаграма, ушел в футбол – и доказал. А Кокорин, как обиженный мальчик: вы меня критикуете, а я вам назло что-нибудь сделаю.

Хотя по таланту Кокорин – фигура. Просто не выходит на уровень, который ему богом дан. Неслучайно ведь Венгер на Кокорина внимание обращал. Я всегда восхищался, как он принимает мяч: отскакивает назад, на скорости разворачивается и уходит в отрыв. И мяч от него не отскакивает, как от многих. Но вот не пошло дальше, потому что Кокорин перестал молиться на футбол.

И все-таки… Все мы не без греха. И выпить могли, и по девочкам пройти. Но основа всегда была – "Лужники", поле и болельщик. Тогда все прощается. Впереди все-таки чемпионат мира. Докажет свою состоятельность Кокорин или нет?", - передает слова Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Кокорин
Сегодня, 09:11
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№5 Написал: avnik море (Сегодня, 09:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
И все-таки… Все мы не без греха. И выпить могли, и по девочкам пройти.

И это говорит член КПСС? Господи! До чего страна докатилась...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:46) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 09:35) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
ЕВГЕНИЙ ЛОВЧЕВ: ХОЧУ, ЧТОБЫ КОКОРИН ЗАВЕЛСЯ!


Тогда в зинит надо пригласить Мамаева


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 09:18) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Карбюратор ему прочисти...

smiley
Регистрация: 14.12.2011
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 09:14) #
  • +2
  •  (2)

Карбюратор ему прочисти...
Регистрация: 26.01.2007
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