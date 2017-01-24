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Экс-защитник "Ростова" Папа Гуйе стал игроком "Актобе"

Экс-защитник "Ростова" Папа Гуйе будет выступать за "Актобе", информирует официальный сайт казахстанского клуба.

Сообщается, что 32-летний сенегалец присоединился к новому клубу на сборе в Турции.

За "Ростов" Папа Гуйе в текущем сезоне провел пять матчей, а 6 января покинул донской клуб.
Теги: Гуйе Ростов Актобе
Сегодня, 09:17
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