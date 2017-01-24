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СМИ: Марко Девич перед переходом в "Ростов" имел предложения из Китая и Катара

Бывший форвард "Рубина" Марко Девич недавно ставший игроком "Ростова", зимой мог переехать в Китай или Катар, передают "Известия".

Сообщается, что футболист, находясь в статусе свободного агента, отверг несколько выгодных предложений из азиатских стран. Кроме того, форвард мог вернуться на Украину.

Также отмечается, что Девич выбрал "Ростов" из-за предложения вице-президента клуба Курбана Бердыева, игрока устроили те задачи, которые ставятся перед командой.
Теги: Девич Ростов
Сегодня, 09:24
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