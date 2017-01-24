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Источник: Роман Шишкин думает над предложением "Краснодара"

Защитник "Локомотива" Роман Шишкин может продолжить карьеру в "Краснодаре", передает "СЭ".

Ранее главный тренер "Локо" Юрий Семин сообщил, что 29-летний футболист на поедет на сборы с командой, а будет подыскивать себе новый клуб.

По информации источника, Шишкин получил предложение контракта от "Краснодара" и в данный момент его обдумывает.
Теги: Шишкин Краснодар Локомотив
Сегодня, 09:30
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:47) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Сиськин, думай быстрее, а то у PanoVа инфаркт будет.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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