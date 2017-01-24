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Арсена Венгер может быть дисквалифицирован на три матча за поведение в адрес судьи

Футбольная ассоциация Англии может дисквалифицировать главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера минимум на три матча за поведение в ходе встречи с "Бернли», произошедшей 22 января в Лондоне (2:1).

При этом, скорее всего, Венгеру будет запрещено присутствовать не только на скамейке запасных, но и на стадионе вообще, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Mirror.

В концовке матча с "Бернли" Венгер оскорбил резервного арбитра, после того как в ворота "Арсенала" назначили пенальти, и был удален на трибуну. Затем он оттолкнул судью, который пытался выдворить его из технической зоны.
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 09:52
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