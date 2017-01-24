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Игорь Черевченко: не жалею, что так поступил по отношению к "Локомотиву"

Бывший главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко заявил, что не жалеет об уходе из стана железнодорожников.

"Если я что-то делаю, то делаю это осознанно. Не жалею, что так поступил. Я уже об этом говорил и не хочу к этому возвращаться.

В команде были неопределенности. Когда находились на сборах, то не было ни звонков, ничего. Не знал, как готовиться к чемпионату", - рассказал специалист в эфире телеканала "Россия 24".

Газета.ru
Теги: Черевченко Локомотив
Сегодня, 09:55
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