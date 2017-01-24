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Олег Кононов: веду переговоры с одним из клубов

Бывший главный тренер "Краснодара" Олег Кононов сообщил, что в данный момент ведет переговоры с одним из клубов.

"Сейчас веду переговоры с одним из клубов и поэтому не могу обсуждать тему сборной Белорусии. О совмещении же должностей речи быть не может. Клуб будет не в восторге от такого варианта, да и я против.

Заниматься серьезно можно только одной командой. При этом не знаю, как будут развиваться события, подпишу ли контракт с клубом. Ситуация должна вскоре проясниться. Если вдруг не срастется, можно вернуться к теме сборной. Работа с национальной командой интересна и ответственна", - цитирует Кононова "Прессбол".
Теги: Кононов
Сегодня, 11:33
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(1)
№3 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 13:32) #
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Болеет за:
«Ростов»
"...ведет переговоры с одним из клубов"
А какой страны?
Регистрация: 30.11.2015
№2 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 13:29) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Дай бог , что бы срослось..
Регистрация: 31.10.2013
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 11:46) #
  • +2
  •  (4)

Сборную Белоруссии нужно поднимать с колен,а то сватают не понятно кого, кроме БОРОДЮКА,ребята из Белоруссии качественные им только помочь нужно и будет классная команда из бывшего СССР.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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