Спортивный директор "Барселоны": в вопросе продления контракта с Месси дела обстоят хорошо

Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес сообщил, что руководство каталонцев оптимистично настроено относительно продления контракта с Лионелем Месси.



"Месси достиг такого уровня, что с каждым днем его игра все лучше. Что касается продления контракта с Месси, то в этом вопросе дела обстоят хорошо", - цитирует Фернандеса Sport.