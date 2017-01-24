Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Спортивный директор "Барселоны": в вопросе продления контракта с Месси дела обстоят хорошо

Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес сообщил, что руководство каталонцев оптимистично настроено относительно продления контракта с Лионелем Месси.

"Месси достиг такого уровня, что с каждым днем его игра все лучше. Что касается продления контракта с Месси, то в этом вопросе дела обстоят хорошо", - цитирует Фернандеса Sport.
Теги: Барселона Месси
Сегодня, 11:49
Напечатать
0
(1)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.