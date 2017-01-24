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Никита Симонян: решение по увеличению зарплат юношеских команд есть

Российский футбольный союз повысит зарплаты тренерам юношеских команд сборной России, заявил первый вице-президент РФС Никита Симонян.
Ранее "Известия" сообщили, что зарплата тренеров юношеских команд составляла от 120 до 200 тысяч рублей.

"Решение по увеличению зарплат юношеских команд есть. Оно касается только национальных сборных", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".

Также Симонян рассказал о том, что на ближайшем заседании бюро исполкома организации будут рассмотрены кандидаты в комитеты РФС.

"(Андрей) Будогосский будет отстаивать кандидатов в судейский комитет, я - в технический", - добавил вице-президент РФС.
Теги: Симонян
Сегодня, 11:59
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:15) #
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Конечно ,Абрамовича обязали поднимать юношей а вы будете рассматривать ,сами не можете придумать схему финансировать,а как же тренеры которые тренируют ребят в спорт-школах , об этих тренерах наплевать,Вам пора уже на почётную пенсию ....А всё туда же МЫ...


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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