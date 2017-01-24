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"Тоттенхэм" поборется с "Зенитом" и "Челси" за Андреа Раноккию

"Тоттенхэм" включился в борьбу за защитника "Интера" Андреа Раноккию, информирует Evening Standard.

Сообщается, что агент итальянского футболиста прибыл в Англию для переговоров, в том числе и с "Тоттенхэмом". Интерес к игроку также есть у "Халл Сити" и "Вест Хэма".

Ранее сообщалось, что на Раноккию претендуют "Зенит" и "Челси".
Теги: Тоттенхэм Раноккия
Сегодня, 12:18
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8
(1)
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 13:28) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: guns111
sanyapytilin,
Все верно, дырявый конь здесь лишний
Пшелнахотсуда

Тебя чмокотушника забыл спросить. Или ты идиотина думаешь, что если будет выбор между этими тремя клубами, он выберет зенит?
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:21) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: karfagen
слишком медленный для АПЛ
на российском уровне будет топ-переход

С чего ли топ переход?Мне непонятно совсем что в нем такого?
Регистрация: 3.11.2016
№6 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 13:05) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
слишком медленный для АПЛ
на российском уровне будет топ-переход


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№5 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 13:02) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цыган?
Регистрация: 30.08.2009
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:55) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цену набивают


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:49) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Чем он привлек внимание этих 3 клубов,он же никого не усилит!
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 12:48) #
  • -5
  •  (9)

тетя зина последняя в очереди будет ей только шнурки от бутс достанутся
Регистрация: 4.08.2016
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:32) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Кто-то здесь лишний...
Регистрация: 6.01.2006
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