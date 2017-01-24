"Барселона" подготовила новый контракт для Лионеля Месси

"Барселона" подготовила новый контракт для Лионеля Месси. Новый договор рассчитан на срок до 2022 года, информирует Sport.es.



Сообщается, что контракт уже находится на руках у президента "сине-гранатовых" Хосепа Бартомеу, а встреча с аргентинским форвардом состоится в самое ближайшее время.