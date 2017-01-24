Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Урал" пошутил над компанией, заподозрившей клуб в договорном матче

"Урал" опубликовал шуточное сообщение в адрес компании Federbet, которая ранее заподозрила клуб в договорном матче. Ранее сообщалось, что к такому выводу букмекеры пришли по ходу контрольной игры между "Астрой" и "Уралом" (4:2), где наблюдалось сильное движение коэффициентов.

"Следующие 2 дого… ой, контрольных матча мы проведём 28 января. Первый соперник "Погонь", второго узнаем завтра. Federbet, get ready", - говорится в твиттере уральского клуба.
Теги: Урал
Сегодня, 12:55
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: Leon1960 (Сегодня, 12:59) #
  • +1
  •  (1)

блин,надо успевать ставить на погонь
Регистрация: 24.03.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.