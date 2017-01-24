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Александер Исак: помимо "Боруссии" у меня было пару предложений от других клубов
Новичок дортмундской "Боруссии" Александер Исак рассказал о том, как состоялся его переход в немецкий клуб из шведского АИКа.
"У меня была пара предложений от других клубов. Но в конце у меня появилось чувство, что "Боруссия" является правильным путем для меня. Этот выбор целесообразен для того, чтобы совершенствоваться как молодой футболист", - цитирует 17-летнего футболиста "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу "шмелей".
"У меня была пара предложений от других клубов. Но в конце у меня появилось чувство, что "Боруссия" является правильным путем для меня. Этот выбор целесообразен для того, чтобы совершенствоваться как молодой футболист", - цитирует 17-летнего футболиста "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу "шмелей".
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