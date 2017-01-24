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"Спартак" 28 января сыграет со словацкой "Жилиной"

"Спартак" на сборе в ОАЭ проведет контрольный матч со словацкой "Жилиной", передает Твиттер "красно-белых".

Ранее сообщалось, что команда Массимо Карреры проведет одну контрольную игру - 31 января с датским "Копенгагеном". Вторая товарищеская встреча против "Жилины" запланирована на 28 января.
Теги: Спартак
Сегодня, 13:39
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