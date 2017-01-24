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Сергей Кирьяков: буду биться, чтобы "Арсенал" решил главную задачу: остаться в премьер-лиге
Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков рассказал о впечатлениях от работы в стане "канониров".
"Взялись за работу с первого дня, засучив рукава. Идет нормальный рабочий процесс. Я бы не сказал, что мы устали или накопилась усталость. Это нормальное состояние тренера, который с утра встает с какими-то мыслями и с ними же засыпает. Это рутинная работа, но я никаких проблем с этим не испытываю, и работа доставляет мне удовольствие.
Хватит ли харизмы руководить командой? Всего хватит. Я был игроком, который никогда не опускал руки, в любой ситуации шел напролом. Таким же я остаюсь и на тренерском мостике.
Буду бороться, буду биться, сделаю все, чтобы мы решили главную задачу: остались в премьер-лиге", - передает слова Кирьяков официальный сайт "Арсенала".
"Взялись за работу с первого дня, засучив рукава. Идет нормальный рабочий процесс. Я бы не сказал, что мы устали или накопилась усталость. Это нормальное состояние тренера, который с утра встает с какими-то мыслями и с ними же засыпает. Это рутинная работа, но я никаких проблем с этим не испытываю, и работа доставляет мне удовольствие.
Хватит ли харизмы руководить командой? Всего хватит. Я был игроком, который никогда не опускал руки, в любой ситуации шел напролом. Таким же я остаюсь и на тренерском мостике.
Буду бороться, буду биться, сделаю все, чтобы мы решили главную задачу: остались в премьер-лиге", - передает слова Кирьяков официальный сайт "Арсенала".
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