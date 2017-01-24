Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Сергей Кирьяков: буду биться, чтобы "Арсенал" решил главную задачу: остаться в премьер-лиге

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков рассказал о впечатлениях от работы в стане "канониров".

"Взялись за работу с первого дня, засучив рукава. Идет нормальный рабочий процесс. Я бы не сказал, что мы устали или накопилась усталость. Это нормальное состояние тренера, который с утра встает с какими-то мыслями и с ними же засыпает. Это рутинная работа, но я никаких проблем с этим не испытываю, и работа доставляет мне удовольствие.

Хватит ли харизмы руководить командой? Всего хватит. Я был игроком, который никогда не опускал руки, в любой ситуации шел напролом. Таким же я остаюсь и на тренерском мостике.

Буду бороться, буду биться, сделаю все, чтобы мы решили главную задачу: остались в премьер-лиге", - передает слова Кирьяков официальный сайт "Арсенала".
Теги: Кирьяков Арсенал Тула
Сегодня, 15:26
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Chell (Сегодня, 16:10) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
жизнь покажет
Регистрация: 28.10.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.