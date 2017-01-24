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Джолеон Лескотт подписал контракт с "Сандерлендом"

Бывший защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Джолеон Лескотт стал игроком "Сандерленда", передает официальный сайт клуба.

Сообщается, что 34-летний футболист подписал контракт с " черными котами" до конца нынешнего сезона. Лескотт в составе нового клуба выбрал себе 15-й номер.
Теги: Сандерленд
Сегодня, 15:30
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