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Александр Самедов: обижаюсь ли на Слуцкого? Обиды – это детский сад

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал, что не обижается на бывшего наставника сборной России Леонида Слуцкого, который на Евро-2016 выпустил его всего лишь на 20 минут в матче с Уэльсом (0:3).

– Если из "Спартака" вы ушли после покупки Быстрова, то сборную России ждали до последнего, много лет не принимая предложений из Азербайджана. И в 27 лет добились своего.

– Да, мне предлагали выступать за Азербайджан, но принял другое решение. Потому что очень хотел сыграть на чемпионатах мира и Европы. В итоге турниры сложились неудачно, но никогда их не забуду. Пусть даже на Euro это были 20 минут с Уэльсом. Но для меня это было очень важно.

– На Леонида Слуцкого за недоверие не обижены?

– Какие могут быть обиды? Обиды – это детский сад. Человек выбрал тех футболистов, которых посчитал нужным. Вот и все. В любом случае, хотел, чтобы наша сборная выступила как можно лучше, и очень сильно переживал.

СЭ
Теги: Самедов Сборная России
Сегодня, 15:34
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4
(4)
№4 Написал: Realist123 Красноярск (Сегодня, 16:00) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: manatee
Цитата: Пивовед
Правильно, Саша.. Зачем обижаться на когото ? Отомсти в дерби, и всего делов..

Тогда уж лучше отомстить в матче с Челси, если повезет в с ЛЧ.

Ох,мечтатели! В ЛЕ хоть пробейтесь,и квалификацию туда пройдите,и то за счастье будет.
Регистрация: 12.10.2016
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 15:59) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Правильно, Саша.. Зачем обижаться на когото ? Отомсти в дерби, и всего делов..

Кому?

Цитата: manatee
Цитата: Пивовед
Правильно, Саша.. Зачем обижаться на когото ? Отомсти в дерби, и всего делов..

Тогда уж лучше отомстить в матче с Челси, если повезет в с ЛЧ.

С Челси вам Жирков отомстил, ох красавца положил...
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: manatee Москва (Сегодня, 15:45) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Правильно, Саша.. Зачем обижаться на когото ? Отомсти в дерби, и всего делов..

Тогда уж лучше отомстить в матче с Челси, если повезет в с ЛЧ.
Регистрация: 16.08.2010
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:40) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Правильно, Саша.. Зачем обижаться на когото ? Отомсти в дерби, и всего делов..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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