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Сергей Кирьяков: буду биться, чтобы "Арсенал" решил главную задачу: остаться в премьер-лиге (1)
Сергей Кирьяков: буду биться, чтобы "Арсенал" решил главную задачу: остаться в премьер-лиге (1)
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Лука Модрич выбыл на 10 дней из-за травмы бедра
Лука Модрич выбыл на 10 дней из-за травмы бедра
Зе Луиш: лучшим подарком на день рождения станет чемпионство "Спартака"
Игроки и тренеры "Спартака" перед тренировкой на сборах в ОАЭ поздравили с 26-летием своего нападающего Зе Луиша. Футболисту из Кабо-Верде был вручен праздничный торт.
"Спартак" - это большая семья. Уверен, и для нее, и для меня станет лучшим подарком победа в чемпионате России!", - заявил виновник торжества.
ФК "Спартак"
"Спартак" - это большая семья. Уверен, и для нее, и для меня станет лучшим подарком победа в чемпионате России!", - заявил виновник торжества.
ФК "Спартак"
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