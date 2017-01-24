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Зе Луиш: лучшим подарком на день рождения станет чемпионство "Спартака"

Игроки и тренеры "Спартака" перед тренировкой на сборах в ОАЭ поздравили с 26-летием своего нападающего Зе Луиша. Футболисту из Кабо-Верде был вручен праздничный торт.

"Спартак" - это большая семья. Уверен, и для нее, и для меня станет лучшим подарком победа в чемпионате России!", - заявил виновник торжества.

Зе Луиш: лучшим подарком на день рождения станет чемпионство "Спартака"


ФК "Спартак"
Теги: Зе Луиш Спартак
Сегодня, 15:51
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(4)
№3 Написал: Sima Питер (Сегодня, 16:07) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Realist123
Наивный! Ну и будешь как дурень без подарка,значит.

точно!! надо было шапку или носки теплые заказывать.....
Регистрация: 7.11.2016
№2 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 16:06) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Realist123
Наивный! Ну и будешь как дурень без подарка,значит.

Сколько же в тебе дерьма!
Регистрация: 13.08.2009
№1 Написал: Realist123 Красноярск (Сегодня, 15:58) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Наивный! Ну и будешь как дурень без подарка,значит.
Регистрация: 12.10.2016
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