Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Артем Ребров: в бытовом плане все новички чувствуют себя хорошо

Вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал о том, как проходит процесс адаптации новичков красно-белых, приобретенных в зимнее трансферное окно.

"У нас с вратарями никаких проблем нет, Селихова приняли нормально. Джикия сразу с Джано начал общаться, они в одном номере живут, играют вместе, у них есть какие-то компьютерные игры. Адриано общается с бразильцами, а с Самедовым также нет проблем. Знаем его по сборной.

В бытовом плане, можно сказать, ребята хорошо себя чувствуют. Думаю, на поле будет всё хорошо и они обязательно нам помогут", - цитирует Реброва пресс-служба "Спартака".
Теги: Ребров Спартак
Сегодня, 15:55
Напечатать
0
(2)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.