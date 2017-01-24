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Артем Ребров: в бытовом плане все новички чувствуют себя хорошо
Вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал о том, как проходит процесс адаптации новичков красно-белых, приобретенных в зимнее трансферное окно.
"У нас с вратарями никаких проблем нет, Селихова приняли нормально. Джикия сразу с Джано начал общаться, они в одном номере живут, играют вместе, у них есть какие-то компьютерные игры. Адриано общается с бразильцами, а с Самедовым также нет проблем. Знаем его по сборной.
В бытовом плане, можно сказать, ребята хорошо себя чувствуют. Думаю, на поле будет всё хорошо и они обязательно нам помогут", - цитирует Реброва пресс-служба "Спартака".
"У нас с вратарями никаких проблем нет, Селихова приняли нормально. Джикия сразу с Джано начал общаться, они в одном номере живут, играют вместе, у них есть какие-то компьютерные игры. Адриано общается с бразильцами, а с Самедовым также нет проблем. Знаем его по сборной.
В бытовом плане, можно сказать, ребята хорошо себя чувствуют. Думаю, на поле будет всё хорошо и они обязательно нам помогут", - цитирует Реброва пресс-служба "Спартака".
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