Игроки "Челси" намерены попросить Антонио Конте пригласить в "Челси" Джо Харта

Футболисты "Челси" намерены попросить главного тренера команды Антонио Конте приобрести вратаря "Торино" Джо Харта в том случае, если уедет из стана "синих" Тибо Куртуа.Футболисты лондонского клуба уверены, что именно Харт сможет достойно заменить бельгийского стража ворот, сообщает The Sun.Напомним, ранее Харт выступал в составе "Манчестер Сити" и становился двукратным чемпионом Англии.