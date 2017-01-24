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Игроки "Челси" намерены попросить Антонио Конте пригласить в "Челси" Джо Харта

Футболисты "Челси" намерены попросить главного тренера команды Антонио Конте приобрести вратаря "Торино" Джо Харта в том случае, если уедет из стана "синих" Тибо Куртуа.

Футболисты лондонского клуба уверены, что именно Харт сможет достойно заменить бельгийского стража ворот, сообщает The Sun.

Напомним, ранее Харт выступал в составе "Манчестер Сити" и становился двукратным чемпионом Англии.

Газета.ru
Теги: Челси Харт
Сегодня, 15:59
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№1 Написал: Батька (Сегодня, 16:27) #
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Скинуться сами на его трансфер и зарплату )
Регистрация: 9.09.2016
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