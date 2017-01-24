Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Иван Ракитич: моя мечта - остаться в "Барселоне" навсегда

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич заявил, что не намерен покидать каталонский клуб.

"Моя мечта - остаться в "Барселоне" навсегда. Президент клуба и мой представитель Артуро Каналес ведут переговоры, чтобы найти лучший вариант для обеих сторон", - цитирует Ракитича Mundo Deportivo.
Теги: Ракитич Барселона
Сегодня, 16:08
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.