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Иван Ракитич: моя мечта - остаться в "Барселоне" навсегда
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич заявил, что не намерен покидать каталонский клуб.
"Моя мечта - остаться в "Барселоне" навсегда. Президент клуба и мой представитель Артуро Каналес ведут переговоры, чтобы найти лучший вариант для обеих сторон", - цитирует Ракитича Mundo Deportivo.
"Моя мечта - остаться в "Барселоне" навсегда. Президент клуба и мой представитель Артуро Каналес ведут переговоры, чтобы найти лучший вариант для обеих сторон", - цитирует Ракитича Mundo Deportivo.
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