Иван Ракитич: моя мечта - остаться в "Барселоне" навсегда

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич заявил, что не намерен покидать каталонский клуб.



"Моя мечта - остаться в "Барселоне" навсегда. Президент клуба и мой представитель Артуро Каналес ведут переговоры, чтобы найти лучший вариант для обеих сторон", - цитирует Ракитича Mundo Deportivo.