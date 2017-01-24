Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
15:26
Сергей Кирьяков: буду биться, чтобы "Арсенал" решил главную задачу: остаться в премьер-лиге (1)
Сергей Кирьяков: буду биться, чтобы "Арсенал" решил главную задачу: остаться в премьер-лиге (1)
Вчера 23:56
Агент: Настасича не будет в "Зените" (10)
Агент: Настасича не будет в "Зените" (10)
Вчера 23:55
Лука Модрич выбыл на 10 дней из-за травмы бедра
Лука Модрич выбыл на 10 дней из-за травмы бедра
Александр Самедов: я не ожидал, что меня позовут в "Спартак"
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал о своей реакции на предложение о переходе в состав красно-белых.
– Кто первый рассказал вам об интересе "Спартака"?
– Фамилий называть не стану. Люди, которые идут со мной по жизни. Агенты. Они позвонили и сказали, что такой интерес есть.
– Первая же реакция была: "Я хочу!"? Или после размышлений?
– Я такого не ожидал. Потом произошли некоторые события, о которых не готов рассказывать. И в какой-то момент понял, что есть желание играть в "Спартаке". Тем более, мне сказали главное: Каррера во мне заинтересован. Это оказалось самым важным.
– С кем-то из друзей-футболистов советовались?
– С близкими людьми, с семьей. С футболистами – нет.
– Глушаков, Комбаров не уговаривали: "Переходи к нам"?
– Нет. Ни с кем на эту тему не общался.
СЭ
– Кто первый рассказал вам об интересе "Спартака"?
– Фамилий называть не стану. Люди, которые идут со мной по жизни. Агенты. Они позвонили и сказали, что такой интерес есть.
– Первая же реакция была: "Я хочу!"? Или после размышлений?
– Я такого не ожидал. Потом произошли некоторые события, о которых не готов рассказывать. И в какой-то момент понял, что есть желание играть в "Спартаке". Тем более, мне сказали главное: Каррера во мне заинтересован. Это оказалось самым важным.
– С кем-то из друзей-футболистов советовались?
– С близкими людьми, с семьей. С футболистами – нет.
– Глушаков, Комбаров не уговаривали: "Переходи к нам"?
– Нет. Ни с кем на эту тему не общался.
СЭ
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.