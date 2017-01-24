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Александр Самедов: я не ожидал, что меня позовут в "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал о своей реакции на предложение о переходе в состав красно-белых.

– Кто первый рассказал вам об интересе "Спартака"?

– Фамилий называть не стану. Люди, которые идут со мной по жизни. Агенты. Они позвонили и сказали, что такой интерес есть.

– Первая же реакция была: "Я хочу!"? Или после размышлений?

– Я такого не ожидал. Потом произошли некоторые события, о которых не готов рассказывать. И в какой-то момент понял, что есть желание играть в "Спартаке". Тем более, мне сказали главное: Каррера во мне заинтересован. Это оказалось самым важным.

– С кем-то из друзей-футболистов советовались?

– С близкими людьми, с семьей. С футболистами – нет.

– Глушаков, Комбаров не уговаривали: "Переходи к нам"?

– Нет. Ни с кем на эту тему не общался.

СЭ
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 16:08
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4
(4)
№4 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 17:01) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Пистабол ты, Санчо. Сам же говорил, что сначала было предложение и заинтересованность Карреры, а уже потом ты зачем-то пошел узнавать на счет трансфера в клуб..ну и события уже всем известные тоже были поле того, как ты "понял, что хочешь играть в Спартаке".


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№3 Написал: Wasp (Сегодня, 16:59) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
может я не прав, но как толерантно и грамотно человек уходит от левых вопросов
Регистрация: 6.08.2016
№2 Написал: Ваганыч (Сегодня, 16:58) #
  • -1
  •  (1)
online

Сашка , с тебя арбуз....


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с высоты моей должности и статуса я вполне информирован(с)
Регистрация: 23.12.2015
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 16:19) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Сезона на два для ротации пойдёт, паспорт правильный, да и сам игрок приличный
Регистрация: 6.01.2006
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