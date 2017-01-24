Абдул Рахман Баба больше не сыграет за "Шальке" в этом сезоне

Защитник "Шальке" Абдул Рахман Баба больше не появится на поле в нынешнем сезоне после операции на колене, сообщает Sky Sports.



Напомним, футболист получил повреждение крестообразных связок левого колена в матче Кубка африканских наций против Уганды (1:0).