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"Ливерпуль" хочет продлить контракт с Филиппе Коутиньо

"Ливерпуль" начал переговоры с полузащитником Филиппе Коутиньо о продлении контракта, утверждает Liverpool Echo.

Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до лета 2020 года, но "красные" готовы предложить хавбеку более выгодные личные условия, чтобы сохранить его в команде.
Теги: Коутиньо Ливерпуль
Сегодня, 17:03
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