"Ливерпуль" хочет продлить контракт с Филиппе Коутиньо

"Ливерпуль" начал переговоры с полузащитником Филиппе Коутиньо о продлении контракта, утверждает Liverpool Echo.



Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до лета 2020 года, но "красные" готовы предложить хавбеку более выгодные личные условия, чтобы сохранить его в команде.