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Дарио Срна не перешел в "Барселону" из-за финансовых требований "Шахтера"
Защитник донецкого "Шахтера" Дарио Срна не станет игроком "Барселоны", сообщает Cadena SER.
Сине-гранатовые были готовы удовлетворить требования футболиста, но в последний момент "Шахтер" отказался отпускать своего многолетнего лидера бесплатно. Каталонцы, которые никого не продали в зимнее трансферное окно, не могут потратить деньги на покупку Срны, потому что нарушат правила финансового fair play, из-за чего трансфер и не состоялся.
Сине-гранатовые были готовы удовлетворить требования футболиста, но в последний момент "Шахтер" отказался отпускать своего многолетнего лидера бесплатно. Каталонцы, которые никого не продали в зимнее трансферное окно, не могут потратить деньги на покупку Срны, потому что нарушат правила финансового fair play, из-за чего трансфер и не состоялся.
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