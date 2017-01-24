Дарио Срна не перешел в "Барселону" из-за финансовых требований "Шахтера"

Защитник донецкого "Шахтера" Дарио Срна не станет игроком "Барселоны", сообщает Cadena SER.



Сине-гранатовые были готовы удовлетворить требования футболиста, но в последний момент "Шахтер" отказался отпускать своего многолетнего лидера бесплатно. Каталонцы, которые никого не продали в зимнее трансферное окно, не могут потратить деньги на покупку Срны, потому что нарушат правила финансового fair play, из-за чего трансфер и не состоялся.