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Дарио Срна не перешел в "Барселону" из-за финансовых требований "Шахтера"

Защитник донецкого "Шахтера" Дарио Срна не станет игроком "Барселоны", сообщает Cadena SER.

Сине-гранатовые были готовы удовлетворить требования футболиста, но в последний момент "Шахтер" отказался отпускать своего многолетнего лидера бесплатно. Каталонцы, которые никого не продали в зимнее трансферное окно, не могут потратить деньги на покупку Срны, потому что нарушат правила финансового fair play, из-за чего трансфер и не состоялся.
Теги: Срна Шахтер Барселона
Сегодня, 18:06
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№6 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 20:01) #
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Цитата: Женёка
на покупку Срны

Вы уверены что Срна склоняется?! "СрнЫ" прямо мурашки по коже...

Не склоняются французские фамилии, может, ещё какие. Славянские фамилии склоняются точно.

А теперь по делу: для меня это плохой сигнал. Да, отступные за Марио Фернандеса 25 лямов,но для "Барсы" сия сумма не разговор, просто не сейчас купят, а летом. А это наш главный актив. Не хочется его терять.

Цитата: Volodia379
Жаль парня. За Шахтер отпахал по полной а на закате карьеры в великий клуб. Это же сказка!

Согласен, могли бы и уважить мужика. С большой буквы Мужика.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№5 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 19:32) #
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Цитата: sanyapytilin
Могли бы и отпустить, всю жизнь за них пылил, а к нему задницей повернулись...

Было бы сильно ежелание то нашли бы выход. По мне испанцы просто решили схитрожопить.
Регистрация: 27.09.2015
№4 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 19:11) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Женёка
Вы уверены что Срна склоняется?!

срну, срны, буду срнать
Регистрация: 16.03.2010
№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:21) #
  • 0
  •  (2)

Жаль парня. За Шахтер отпахал по полной а на закате карьеры в великий клуб. Это же сказка!
Регистрация: 11.04.2016
№2 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 18:14) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
на покупку Срны

Вы уверены что Срна склоняется?! "СрнЫ" прямо мурашки по коже...
Регистрация: 6.05.2009
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:12) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Могли бы и отпустить, всю жизнь за них пылил, а к нему задницей повернулись...
Регистрация: 6.01.2006
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