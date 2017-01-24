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"Ливерпуль" хочет убрать сумму отступных из нового контракта Коутиньо

"Ливерпуль" практически договорился о новом контракте с полузащитником Филиппе Коутиньо, сообщает Goal.com.

Ключевым в новом соглашении станет тот факт, что за игрока не будет прописана сумма отступных, то есть претенденты на его трансфер обязаны будут вступать в переговоры с руководством "красных".
Теги: Коутиньо Ливерпуль
Сегодня, 18:12
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№1 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 19:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
Надо тогда Барсе Эриксона из Тоттенхэма забирать
Как замена Иньесте может зайти


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Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
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