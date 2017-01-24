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Жорж Лекенс покинул пост главного тренера сборной Алжира

Главный тренер сборной Алжира Жорж Лекенс оставил свой пост, информирует официальный сайт Федерации футбола Алжира. Специалист покинул тренерский мостик национальной команды, проработав всего 3 месяца.

Сборная Алжира на групповом этапе Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне, заняла 3-е место в группе B и не смогла пробиться в плей-офф турнира.
Сегодня, 19:36
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