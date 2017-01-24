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Владимир Вайсс: сейчас футбол резко изменился: на больших скоростях сложнее показать красивую игру
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Сергей Кирьяков: буду биться, чтобы "Арсенал" решил главную задачу: остаться в премьер-лиге (3)
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Игорь Черевченко: после инцидента в Турции был жесткий разговор со Смородской и Тарасовым (20)
Игорь Черевченко: после инцидента в Турции был жесткий разговор со Смородской и Тарасовым (20)
Жорж Лекенс покинул пост главного тренера сборной Алжира
Главный тренер сборной Алжира Жорж Лекенс оставил свой пост, информирует официальный сайт Федерации футбола Алжира. Специалист покинул тренерский мостик национальной команды, проработав всего 3 месяца.
Сборная Алжира на групповом этапе Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне, заняла 3-е место в группе B и не смогла пробиться в плей-офф турнира.
Сборная Алжира на групповом этапе Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне, заняла 3-е место в группе B и не смогла пробиться в плей-офф турнира.
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