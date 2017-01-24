Александр Глеб: до конца января будет ясно, где продолжу карьеру

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб заявил, что до конца января будет ясно, где он продолжит карьеру.



"До конца месяца должно все проясниться. С руководителем БАТЭ Анатолием Капским на эту тему не разговаривали. Если решу что-то, то позвоню и поговорю с ним на эту тему", — сказал Глеб в интервью телеканалу "Беларусь 1".