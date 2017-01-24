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Александр Глеб: до конца января будет ясно, где продолжу карьеру

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб заявил, что до конца января будет ясно, где он продолжит карьеру.

"До конца месяца должно все проясниться. С руководителем БАТЭ Анатолием Капским на эту тему не разговаривали. Если решу что-то, то позвоню и поговорю с ним на эту тему", — сказал Глеб в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Теги: Глеб БАТЭ
Сегодня, 19:46
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