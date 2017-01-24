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Le10Sport: Мамаду Сако думает над предложением "Спартака"

Защитник "Ливерпуля" Мамаду Сако думает над предложениями "Спартака" и "Саутгемптона", сообщает Le10Sport.

Сообщается, что 26-летний игрок хотел бы остаться в английской Премьер-лиге, но предложение "Спартака" является очень выгодным с финансовой точки зрения.
Теги: Сако Спартак Саутгемптон Трансферы
Сегодня, 21:00
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21
(2)
№21 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:04) #
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Болеет за:
ЦСКА
По всем показателям подходит спартаку.
Регистрация: 6.01.2006
№20 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 22:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: myspartaksuperclub
при всей моей толерантности это будет уже перебор

истинный спартаковец!!! красно-белый опять же, с детства мечтал и т.п.

Цитата: Blessing
Истинный спартач

laughing

Лучше п***ка молло взять конечно,чем негра.И ржать как ебанашки,да?
Регистрация: 3.11.2016
№19 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:50) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: myspartaksuperclub
при всей моей толерантности это будет уже перебор

истинный спартаковец!!! красно-белый опять же, с детства мечтал и т.п.

Цитата: Blessing
Истинный спартач

laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№18 Написал: GRON Москва (Сегодня, 22:47) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Высоклассный защ. Если его и получится подписать, то только сейчас, когда Ливер готов продать из-за конфликта с Клоппом. Весь вопрос: вытянем ли по финансам. Есть ощущение, что в решающий момент Федун может как всегда зажмотится. Рад буду ошибиться!
Регистрация: 10.06.2015
№17 Написал: LEGOLAS-22 Красногорск (Сегодня, 22:38) #
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
Защитник сильный, конфликт с Клоппом, так бы играл в основе с Матипом в паре, думаю в РФПЛ ему точно дорога заказана,но если вдруг окажется в Спартаке будет интересно посмотреть на такого мастера в России.
Регистрация: 3.09.2007
№16 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 21:56) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Очень сильный чел,смотрел и смотрю АПЛ,еслиб не история с жигателем жира то играл бы до сих пор!Основной защ Ливера был.К нам в Россию вряд ли поедет.В Ливере вроде в конфликте с Клоппом.Однозначно усилит любой наш любой клуб.Если все таки переход случится будет просто икра!))))И оставить Джикию,Кутепова,Бокетти и этого страшного Мамаду!)
Регистрация: 3.11.2016
№15 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:53) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: Савелий
Так он же нарик...

28 апреля 2016 года Сако был отстранён от участия в матчах "Ливерпуля" после того как провалил допинг-тест. Игрок сборной Франции принимал препарат по сжиганию жира, в который входят запрещенные вещества. Через месяц УЕФА оправдал Сако из-за отсутствия умысла


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№14 Написал: Campos Москва (Сегодня, 21:42) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Куда их стольких защитников, солить что ли? Не верю.
Регистрация: 26.12.2008
№13 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 21:37) #
  • -1
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
при всей моей толерантности это будет уже перебор

полкоманды негров это многовато даже для народного спартака.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№12 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:30) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Утятина летит жирная
Регистрация: 2.02.2012
№11 Написал: soloz Россия (Сегодня, 21:22) #
  • -6
  •  (24)

Настоящий Воспитанник спартака!! Буга-га!! sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016
№10 Написал: myzetinsuperclub (Сегодня, 21:18) #
  • -11
  •  (31)
Болеет за:
«Зенит»
Эх а наш зенит наверно купит одного из худших защитников интера Ранокию((бедный мой зенит,говорят и сборы отменили в Турции,будут в питере заниматься в холод.Потихоньку меняем курс.

Олдовый болельщик зенита с 2007 года или просто глор.


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Болею за зенит с 2007
Регистрация: 6.10.2016
№9 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:15) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Максим I
Я сижу на поляне,
я пятно среди белых акаций,
я жду Мамаду, Мамаду...
Напомните мне, кто сей бред вспомнил...


Да пожалуйста!

My Webpage


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№8 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:15) #
  • +2
  •  (10)

Так он же нарик...
Регистрация: 28.12.2015
№7 Написал: vlees (Сегодня, 21:12) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Истинный спартач, кровь от крови, плоть от плоти My Webpage

И?мы же не ваш позорный питерский ку-клукс-клан,довольствуйтесь теперь Молло и другим секонд хендом).Представил уже бледный вид питерских колхозников когда Молло объявит каминг аут)
Регистрация: 12.01.2017
№6 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 21:12) #
  • +1
  •  (17)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: Karl XII
Это какое по счёту какао в "shpartalke 1:18"?

Какао у тебя в простреленом черепе

Цитата: Blessing
Истинный спартач, кровь от крови, плоть от плоти My Webpage

Зато не Молло


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№5 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 21:10) #
  • -8
  •  (18)

Я сижу на поляне,
я пятно среди белых акаций,
я жду Мамаду, Мамаду...
Напомните мне, кто сей бред вспомнил...


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№4 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 21:09) #
  • +7
  •  (15)
Болеет за:
«Локомотив»
Так-то сильный игрок. Для нашей РФПЛ вообще звезда.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:08) #
  • -4
  •  (30)
Болеет за:
«Зенит»
Истинный спартач, кровь от крови, плоть от плоти My Webpage


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: sp-m2012 Н.Новгород (Сегодня, 21:03) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Кто это вообще?
Регистрация: 5.03.2012
№1 Написал: vlees (Сегодня, 21:03) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Бред,центральных защитников и так полно.
Регистрация: 12.01.2017
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