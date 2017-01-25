Кот-Д`Ивуар и Того вылетели из Кубка африканских наций

Завершились матчи 3-го тура группового турнира Кубка Африки.



Команда ДР Конго нанесла крупное поражение Того – 3:1. В другом поединке Кот-Д`Ивуар уступил Марокко – 0:1.



В группе С первое место заняла сборная ДР Конго, Марокко финишировал вторым. Кот-Д`Ивуар и Того остались за бортом плей-офф.



Кубок Африки. 3-й тур



Группа С



Того – ДР Конго – 1:3



Голы: Кабананга, 29 (0:1). Мубеле, 54 (0:2). Коджо Фо До, 69 (1:2). Мпоку, 80 (1:3).



Того: Чагуни (Менса, 23), Акакпо, Джене, Уро-Акорико, Доссеви (Коджо Фо До, 67), Лалавеле, Бебу, Адебайор, Гакпе, Букари (Ромао, 78), Айите.



ДР Конго: Матампи, Мпеко, Мбемба, Тиссеран, Мутамбала, Мулумбу, Кебано (Мпоку, 59), Бокади, Кабананга (Бокила, 83), Мубеле (Ботака, 67), Болинжи.



Предупреждение: Матампи, 90+4.



Марокко – Кот-Д`Ивуар – 1:0



Гол: Алиуи, 64.



Марокко: Мунир, Да Кошта, Бенатиа, Саисс, Мендиль, Эль-Ахмади, Буссуфа, Дирар, Фажр (Оббади, 83), Эн-Несири, Буаддуз (Алиуи, 42. Бутаиб, 90+2).



Кот-д`Ивуар: Гбоуо, Орье, Байи, Канон, Дели, Дукуре (Сери, 52), Дье, Кессиэ (Градель, 84), Калу, Бони, Заа (Коджиа, 75).



Предупреждения: Бенатиа, 30. Байи, 58. Заа, 70. Эль-Ахмади, 82. Мунир, 87.