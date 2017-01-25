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Кристофер Самба приглашен просмотр в "Кристал Пэлас"

Бывший защитник "Анжи" и московского "Динамо" Кристофер Самба приглашен просмотр в "Кристал Пэлас", информирует Daily Mail.

32-летний конголезец прибыл в расположение лондонцев. Напомним, Самба на прошлой неделе расторг контракт с "Панатинаикосом".
Теги: Самба Кристал Пэлас
Сегодня, 01:31
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